Sport et Nature Parc d’Olhain, 25 juillet 2022, Maisnil-lès-Ruitz. Sport et Nature 25 – 29 juillet Parc d’Olhain

Tarifs adaptés au quotient familial grâce à la grille tarifaire des ACM(9 tarifs différents)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Parc d’Olhain maisnil les ruitz Maisnil-lès-Ruitz 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France Mini-séjour de 5 jours et 4 nuits au parc d’Olhain.

Découverte de la vie en collectivité, premier départ en vacances, première séparation, dans un cocon, et un écrin de verdure, permettant l’évasion à moins d’une heure de la métropole lilloise.

Au programme découverte de nombreux sports; tir à l’arc, poney, escalade, mini-golf, courses d’orientaion…

Temps de détente et d’amusement prévus à la piscine découverte, et dans les filets suspendus dans les arbres.

Tout ceci ponctué bien sûr par les joies des mini camps; veillées, boum, jeux au sein de la forêt, concours de talents…

