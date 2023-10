A LA CONQUETE D’OLHAIN Parc d’ohlain Maisnil-lès-Ruitz, 29 octobre 2023, Maisnil-lès-Ruitz.

Depuis quelques mois les apprentissages et la vie sont devenus plus difficiles. Cap vacances propose aux jeunes de retrouver les apprentissages tout en s’amusant. Partons donc, A LA CONQUETE D’OLHAIN.

Le centre de vacances fonctionnera du 29 octobre au 3 novembre inclus. Situé à 20 minutes D’AUCHEL, au cœur d‘un pays boisé. Olhain est un site idéal pour les activités de pleine nature. En plein cœur des hauts de France, c’est une halte privilégiée pour le repos et la détente. 30 jeunes de la région « hauts de France » âgés de 6 à 17 ans découvriront l’histoire et les joies de la nature.

La gestion sera hôtelière. Les chambres contiennent de 2 à 6 lits.

Les jeunes pratiqueront les activités suivantes : danse, chant, MAO, course d’orientation, biathlon, parcours filets, mini golf,luge, tir à l’arc, VTT et quelques surprises…

Parc d'ohlain 1 rue de rebreuve 62620 Maisnil, lès Ruitz Maisnil-lès-Ruitz 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T06:00:00+01:00 – 2023-10-29T23:00:00+01:00

2023-11-03T00:00:00+01:00 – 2023-11-03T18:00:00+01:00

