Mini séjour de pleine nature Parc d’ohlain Maisnil-lès-Ruitz, 31 juillet 2023, Maisnil-lès-Ruitz.

Mini séjour de pleine nature 31 juillet – 4 août Parc d’ohlain

Séjour 11/17 ans de pleine nature à la base de loisirs de Olhain

C’est un séjour de 5 jours et 4 nuits à la base de loisirs de Olhain. Il se déroulera sous tentes. Les repas seront pris sur place et préparés par la base de loisirs. C’est un séjour à dominante sportive adapté pour tous. Les activités de type escalade, VTT, Tir à l’arc seront encadrés par des intervenants de la base diplômés d’état afin d’intégrer une démarche pédagogique de qualité.

Tout en sensibilisant les jeunes aux enjeux environnementaux, chaque activité mêle découverte et jeu aux valeurs de solidarité, de respect et de dépassement de soi.

En plus de ces animations, les jeunes pourront profiter des animations proposées par la base (piscine, mini golf…), ainsi que des veillées organisées chaque soir.

IL seront encadrés par 2 animatrices jeunesse qui travaillent tout au long de l’année avec nos jeunes. L’une d’elle est diplômée BPJEPS et la seconde est titulaire du BAFA

Parc d’ohlain 1 rue de rebreuve 62620 Maisnil, lès Ruitz Maisnil-lès-Ruitz 62620 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueilcentre@centresocialeclate.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.91.90.09.10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.centresocialeclate.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T08:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:00:00+02:00

2023-08-04T08:00:00+02:00 – 2023-08-04T17:00:00+02:00

Mini séjour Olhain