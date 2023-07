De quoi rêvent les géants Parc Dewas Lezennes Catégories d’Évènement: Lezennes

Nord De quoi rêvent les géants Parc Dewas Lezennes, 10 septembre 2023, Lezennes. De quoi rêvent les géants Dimanche 10 septembre, 15h00 Parc Dewas Entrée libre Parc Dewas 144 Rue Faidherbe, 59260 Lille Lezennes 59260 Nord Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T15:00:00+02:00 – 2023-09-10T16:00:00+02:00

2023-09-10T15:00:00+02:00 – 2023-09-10T16:00:00+02:00 Diane Marissal et Jérémie Leblanc-Barbedienne – Les canailles Détails Catégories d’Évènement: Lezennes, Nord Autres Lieu Parc Dewas Adresse 144 Rue Faidherbe, 59260 Lille Ville Lezennes Departement Nord Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Parc Dewas Lezennes

Parc Dewas Lezennes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lezennes/