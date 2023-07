Visite du quartier du Lutin Parc Desjardins Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Visite du quartier du Lutin Parc Desjardins Angers, 16 septembre 2023, Angers. Visite du quartier du Lutin 16 et 17 septembre Parc Desjardins Venez découvrir ce quartier années 1930 d’Angers, marqué par Pierre de Guisti, un mosaïste angevin.

RDV devant les grilles du parc Desjardins, rue Villebois-Mareuil. Durée 1h30. Parc Desjardins Rue Villebois Mareuil, Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

