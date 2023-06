Fête du thé, de la musique et du feu Parc des verts tilleuls Erchin Erchin Catégories d’Évènement: Erchin

Nord Fête du thé, de la musique et du feu Parc des verts tilleuls Erchin, 17 juin 2023, Erchin. Fête du thé, de la musique et du feu Samedi 17 juin, 11h30 Parc des verts tilleuls Gratuit Le centre social Centre-Ville organise sa Fête du thé, de la musique et des feux de la Saint-Jean samedi 17 juin de 11h30 à minuit, au square des Verts-Tilleuls. Au programme : 12h : apéritif et repas du monde offert à toutes et tous et porté par les habitants

14h : village du thé, animations, vente d’un goûter (autofinancement)

Dès 16h : concerts de groupes de musique

Dès 19h : vente de sandwichs, barbecue

Dès 20h30 : Dj, soirée dansante

22h30 : embrasement du feu de la St-Jean

Minuit : Clôture de la fête. Infos : Centre social Centre-Ville, 20 rue des Vétérans,

Tél. 03 66 19 40 70. Parc des verts tilleuls Rue des Vétérans 59650 Villeneuve d’Ascq Erchin 59169 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 66 19 40 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T11:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:30:00+02:00

