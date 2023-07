CINÉMA EN PLEIN AIR – LE LOUP ET LE LION Parc des Vallées, Chemin des vallées Seiches-sur-le-Loir, 25 août 2023, Seiches-sur-le-Loir.

Seiches-sur-le-Loir,Maine-et-Loire

Venez profiter de ce ciné de plein air pour les amoureux de la faune et de la flore, et de belles histoires d’amitié….

2023-08-25 fin : 2023-08-25 22:30:00. .

Parc des Vallées, Chemin des vallées

Seiches-sur-le-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come and enjoy this open-air cinema for lovers of wildlife and beautiful stories of friendship…

Venga a disfrutar de este cine al aire libre para los amantes de la flora y la fauna, y de las grandes historias de amistad…

Genießen Sie dieses Freiluftkino für Liebhaber von Flora und Fauna und schönen Geschichten über Freundschaft…

Mise à jour le 2023-07-12 par eSPRIT Pays de la Loire