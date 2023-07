Terrasse d’été à Fosses Parc des Trois Collines Fosses, 24 août 2023, Fosses.

Terrasse d’été à Fosses Jeudi 24 août, 16h00 Parc des Trois Collines Entrée libre, gratuit

Stands d’animation, activités manuelles, parcours sportifs et jeux d’eau pour les petits et les plus grands animeront le jeudi 20 août 2023 de 16h à 20h.

Parc des Trois Collines Parc des trois collines Fosses Fosses 95470 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-24T16:00:00+02:00 – 2023-08-24T20:00:00+02:00

2023-08-24T16:00:00+02:00 – 2023-08-24T20:00:00+02:00

terrasse été