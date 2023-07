Cet évènement est passé Marché des thermes Parc des thermes Évaux-les-Bains Catégories d’Évènement: Creuse

Évaux-les-Bains Marché des thermes Parc des thermes Évaux-les-Bains, 29 mars 2023, Évaux-les-Bains. Évaux-les-Bains,Creuse Marché des thermes

Créations artisanales, producteurs locaux, artistes et artisanat locale.

2023-03-29 fin : 2023-03-29 12:00:00. EUR.

Parc des thermes

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Spa market

Handcrafted creations, local producers, local artists and artisans Mercado del balneario

Artesanía, productores locales, artistas y oficios locales Markt in den Thermen

Spa market

Handcrafted creations, local producers, local artists and artisans Mercado del balneario

Artesanía, productores locales, artistas y oficios locales Markt in den Thermen

Kunsthandwerkliche Kreationen, lokale Produzenten, Künstler und lokales Kunsthandwerk

