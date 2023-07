Jeux en extérieur avec la ludothèque Parc des Terres-Blanches Amilly Catégories d’Évènement: Amilly

Loiret Jeux en extérieur avec la ludothèque Parc des Terres-Blanches Amilly, 12 juillet 2023, Amilly. Jeux en extérieur avec la ludothèque Mercredi 12 juillet, 14h30 Parc des Terres-Blanches La ludothèque s’installe dans le parc des Terres-Blanches ! Molky, palets bretons, quilles, Kubb, anneaux…

Ouvert à tous Parc des Terres-Blanches AMILLY 45200 TERRES BLANCHES Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Amilly, Loiret

