Le Cirque Ovale et ses Ribouldingues / Challenge AgglO’lympics Parc des sports Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’Évènement: Essonne

Sainte-genevieve-des-bois Le Cirque Ovale et ses Ribouldingues / Challenge AgglO’lympics Parc des sports Sainte-Geneviève-des-Bois, 11 juillet 2023, Sainte-Geneviève-des-Bois. Le Cirque Ovale et ses Ribouldingues / Challenge AgglO’lympics Mardi 11 juillet, 10h00 Parc des sports La Lisière invite le Cirque Ovale et ses Ribouldingues aux Challenge AgglO’lympics de Coeur Essonne Agglomération à Sainte-Geneviève-des-Bois !

De 10h à 17h, ateliers cirque (parcours acrobatique et corde volante). Parc des sports Rue Léo Lagrange Sainte-geneviève-des-bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:00:00+02:00

2023-07-11T10:00:00+02:00 – 2023-07-11T17:00:00+02:00 © Cirque Ovale Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Sainte-genevieve-des-bois Autres Lieu Parc des sports Adresse Rue Léo Lagrange Sainte-geneviève-des-bois Ville Sainte-Geneviève-des-Bois Departement Essonne Lieu Ville Parc des sports Sainte-Geneviève-des-Bois

Parc des sports Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-genevieve-des-bois/

Le Cirque Ovale et ses Ribouldingues / Challenge AgglO’lympics Parc des sports Sainte-Geneviève-des-Bois 2023-07-11 was last modified: by Le Cirque Ovale et ses Ribouldingues / Challenge AgglO’lympics Parc des sports Sainte-Geneviève-des-Bois Parc des sports Sainte-Geneviève-des-Bois 11 juillet 2023