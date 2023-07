Ateliers de réparation de vélo par Busabiclou, au Parc des sports Parc des Sports Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Le parc des sports est un des lieux les plus emblématiques de Roubaix. Construit entre 1925 et 1930, il accueille sur 20 hectares de nombreux bâtiments en béton armé, afin de permettre aux habitants de pratiquer le sport. Il est devenu le lieu d’arrivée de la célèbre course du Paris-Roubaix, créée en 1896.

Parc des Sports Avenue du Parc des Sports – 59100 Roubaix

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

Roubaix vélodrome © Anaïs Gadeau