Seniors / Réserve / Union Rugby Centre 78 vs RC Senlis Parc Des Sports roger couderc terrain honneur Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines Seniors / Réserve / Union Rugby Centre 78 vs RC Senlis Parc Des Sports roger couderc terrain honneur Montigny-le-Bretonneux, 3 mars 2024, Montigny-le-Bretonneux. Seniors / Réserve / Union Rugby Centre 78 vs RC Senlis Dimanche 3 mars 2024, 13h30 Parc Des Sports roger couderc terrain honneur Parc Des Sports roger couderc terrain honneur 9 route de trappes 78180 MONTIGNY le Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-03T13:30:00+01:00 – 2024-03-03T15:00:00+01:00

2024-03-03T13:30:00+01:00 – 2024-03-03T15:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Parc Des Sports roger couderc terrain honneur Adresse 9 route de trappes 78180 MONTIGNY le Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines Lieu Ville Parc Des Sports roger couderc terrain honneur Montigny-le-Bretonneux latitude longitude 48.770478;2.015271

Parc Des Sports roger couderc terrain honneur Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/