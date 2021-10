Roubaix Parc des Sports Nord, Roubaix Parc des Sports Parc des Sports Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Zendja, _Tribulation d’une centenaire_ (peinture, sculpture) **Adresse précise** : 49/1 Alexander Fleming (Fleming), bâtiment C (local des Amis du Paris-Roubaix)

Gratuit

dans le local des Amis du Paris-Roubaix Parc des Sports 49 rue Alexandre Fleming, Roubaix Roubaix Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T20:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T23:00:00;2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T20:00:00

