Seniors / Réserve / Rugby Club Vallée de Montmorency Soisy vs RC Senlis Parc des Sports Nelson Mandela Montmorency Catégories d’Évènement: Montmorency

Val-d'Oise Seniors / Réserve / Rugby Club Vallée de Montmorency Soisy vs RC Senlis Parc des Sports Nelson Mandela Montmorency, 17 décembre 2023, Montmorency. Seniors / Réserve / Rugby Club Vallée de Montmorency Soisy vs RC Senlis Dimanche 17 décembre, 13h30 Parc des Sports Nelson Mandela Parc des Sports Nelson Mandela Parc des Sports Nelson Mandela Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T13:30:00+01:00 – 2023-12-17T15:00:00+01:00

2023-12-17T13:30:00+01:00 – 2023-12-17T15:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Montmorency, Val-d'Oise Autres Lieu Parc des Sports Nelson Mandela Adresse Parc des Sports Nelson Mandela Ville Montmorency Departement Val-d'Oise Lieu Ville Parc des Sports Nelson Mandela Montmorency latitude longitude 49.002544;2.324499

Parc des Sports Nelson Mandela Montmorency Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorency/