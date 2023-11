Rendez-vous à Fleury le 8 décembre pour le Téléthon Parc des sports Jacques-Duclos Fleury-les-Aubrais, 8 décembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

La Ville en partenariat avec l’association « De l’Union Fleury la Force » et des associations sportives du CJF vous propose un programme d’animations le 8 décembre dans le cadre du Téléthon.

AU PROGRAMME

La course du muscle a service du muscle

De 8 h 45 à 11 h et de 14 h à 16 h au Stade Michel Bernard (parc des sports Duclos)

Course solidaire avec les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 de la Ville.

Vente de gâteaux

À 16 h 30 à l’école maternelle Maurice Jourdain

Vente de livres

De 15 h à 18 h 30 à la Bibliothèque Les Jacobins

Les 24 h du sport

De 17 h à 19 h à la piscine Les Jacobins

Ouverture de la piscine au profit du Téléthon.

De 18 h à minuit au Complexe sportif des Jacobins

Découverte du karaté et tournoi touch’tennis.

Plus d’information auprès de l’association De l’Union Fleury la Force au 06 31 66 41 02.

Parc des sports Jacques-Duclos rue Pablo-Picasso, Fleury les Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 86 79 73 [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 66 41 02 »}] Le complexe J.-Duclos comprend 6 structures sportives :

la salle de gymnastique Robert-Devailly, spécifique gymnastique

le stade d’athlétisme Michel Bernard, piste de 250 mètres

la salle omnisport Albert Auger, orientée pratique du handball

le stade de rugby Pierre Albaladejo

le stade de football Fernand-Sastre, stade d’honneur

le plateau extérieur multisports (basket, hand, mini foot)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

