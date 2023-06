Ca match ! Parc des Sports de Roubaix Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Dans le cadre de la réponse de la Cité de l’Emploi de Roubaix à l’appel à projets Impact 2024 Insertion et Sport, la ville et ses partenaires a proposé 4 temps forts « Ca match! », programmés de février à juin. Objectifs : proposer aux habitants de venir identifier leurs compétences transférables à travers les disciplines sportives proposées (par exemple : foot, touch rugby, boxe, lutte ) Les publics visés sont à la fois les personnes en parcours nécessitant de consolider leur projet ou d’être en capacité de mieux se valoriser que les habitants en recherche d’emploi non accompagnés sur ce volet afin de leur permettre d’intégrer les structures les plus adaptées aux besoins qu’ils rencontrent. Les partenaires Sport, Emploi * et la ville de Roubaix se mobilisent pour que « les Roubaisiens révèlent leur potentiel professionnel grâce au sport. » * L’APELS, Parkour59, Sport dans la ville, Agence But en or, MIE du Roubaisis, Pôle Emploi, Centre Social Nautilus, CS du Pile, Mission locale Roubaix, CS alma, la Coopmanau, CS Fresnoy Mackellerie… Finale le jeudi 1er juin,de 10h à 16h : Forum Recrutements au parc des Sports, salle Léon François, entrée 360 rue de Lannoy. – Démo Parkour59 Entrée gratuite, Venez nombreux, avec votre CV et une tenue adaptée !

Venez nombreux, avec votre CV et une tenue adaptée ! contacts : direction-economie@ville-roubaix.fr

egay@ville-roubaix.fr Parc des Sports de Roubaix Avenue Parc des Sports 59 100 Roubaix

