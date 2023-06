Scène Zebrock x Été Culturel | DO not DO Parc des sports de la Briqueterie Bagnolet Bagnolet Catégories d’Évènement: Bagnolet

Seine-Saint-Denis Scène Zebrock x Été Culturel | DO not DO Parc des sports de la Briqueterie Bagnolet, 15 juillet 2023, Bagnolet. Scène Zebrock x Été Culturel | DO not DO Samedi 15 juillet, 18h00 Parc des sports de la Briqueterie Entrée libre DO not DO, c’est le fruit d’une musique électronique magnifiée par l’esprit et la rage d’un rock abrasif, qui n’oublie pas le fun et la danse. Romy et Iskander, deux jeunes de 19 et 20 ans aux parcours musicaux très différents, se font haut-parleurs des tourments et des aspirations de la jeunesse. Parc des sports de la Briqueterie 15 avenue Raspail 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Plateau Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T18:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:00:00+02:00

