La Tribu des Lutteurs, La Revue Éclair + Les Diables Rouges 6 – 8 juillet Parc des sports de la Briqueterie entrée libre, sur réservation

C’est au coeur de l’entraînement des Diables Rouges de Bagnolet, un des plus anciens clubs de lutte de région parisienne, que nous propulse La Tribu des Lutteurs. Ils sont une trentaine en action, des poussins aux vétérans, des débutants aux champions et viennent d’Iran, de Géorgie, de Tchétchénie ou des banlieues d’Île-de-France. Depuis le bord du tapis, une femme accompagne, en commentatrice avisée, les différentes étapes de l’entraînement et médite à voix haute sur l’art ancestral de la lutte. Elle discourt sur les objets fétiches des lutteurs, le mannequin de lutte, la balance, mais aussi sur Gilgamesh, les neurones miroirs, la rupture de ses ligaments croisés, ou Jean-Jean le doyen des Diables Rouges. La Tribu des Lutteurs montre l’épuisement des corps dans l’effort, mais aussi l’intelligence, la précision et la fraternité des lutteurs au travail.

Parc des sports de la Briqueterie 15 avenue Raspail 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Plateau Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T19:30:00+02:00 – 2023-07-06T20:30:00+02:00

2023-07-08T19:30:00+02:00 – 2023-07-08T20:30:00+02:00

© Guillaume Ison