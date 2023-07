Sport et culture en fête 2023 Parc des sports de Cordier Ambérieu-en-Bugey Catégories d’Évènement: Ain

Le samedi 2 septembre 2023, la Ville organise son traditionnel événement « Sport et Culture en Fête » qui est devenu au fil du temps le rendez-vous incontournable de la rentrée. Ce temps fort permet de réunir toutes les associations sportives, culturelles et quelques associations solidaires ambarroises. Les petits comme les grands, toutes générations confondues pourront à cette occasion, s’inscrire ou prendre tous les renseignements auprès des associations. Le stand « Je suis bénévole et vous ? » sera de nouveau installé. Les Élus et la Direction Animation et Vie de la Cité apporteront des réponses à toutes vos questions sur le thème du bénévolat. Les annonces des associations viendront assouvir vos envies de lien social. « Sport et Culture en Fête 2023 » sera ouvert au public de 10h00 à 16h00 sur l’Avenue Mering au Parc des sports de Cordier Petite restauration et buvette sur place Cette manifestation sera maintenue même en cas de pluie. Parc des sports de Cordier Avenue Mering 01500 Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

