Limoges La Fête du Football Parc des Sports de Beaublanc Limoges, 10 juin 2023, Limoges. La Fête du Football Samedi 10 juin, 09h30 Parc des Sports de Beaublanc Finale de la coupe 5 € – Accès gratuit fête des débutants et finale de coupe féminine à 8 Fête des Débutants dès 9h30 – accès gratuit

Finale de la coupe Féminine à 8 à 15h – accès gratuit

Finale de la coupe de la Haute-Vienne à 18h – entreé payante 5 € Parc des Sports de Beaublanc 23 bd de Beaublanc Limoges Limoges 87100 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 77 35 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T09:30:00+02:00 – 2023-06-10T21:30:00+02:00

