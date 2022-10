Colloque santé : le végétal au coeur de l’assiette Parc des Sports de Beaublanc, 14 octobre 2022, Limoges.

Colloque santé : le végétal au coeur de l’assiette Vendredi 14 octobre, 14h15 Parc des Sports de Beaublanc

Gratuit sur inscription

Ateliers et plénière

Françoise ARCHAMBEAUD – Diabétologue

Philippe REDON – Restaurateur

Catherine ESMERY – Diététicienne nutritionniste

Aurélie BAPTISTE – Diététicienne nutritionniste

Marie-Françoise GRIZON – Psychologue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T14:15:00+02:00

2022-10-14T21:00:00+02:00 D.R.

