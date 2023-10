Destination commerce (Job Dating) Parc des sports de Beaublanc Le Mas Blanc, 25 octobre 2023, Le Mas Blanc.

L’objectif de ce forum est la promotion du commerce et des métiers de bouche sur notre territoire et permettre la rencontre avec les acteurs de la formation et les entreprises qui recrutent (job dating).

Ce forum sera ouvert à TOUT PUBLIC pour TOUT TYPE DE CONTRAT.

Parc des sports de Beaublanc Limoges Le Mas Blanc 87100 Corgnac Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-10-25T09:00:00+02:00 – 2023-10-25T13:00:00+02:00

