Manche Squash : découverte et initiation Parc des sports Coutances, 29 juin 2023, Coutances. Coutances,Manche Découverte et initiation au Squash pour tous (5 – 6 ans, 7 – 17 ans, adultes débutants)..

2023-06-29 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-29 20:30:00. .

Coutances 50200 Manche Normandie



Introduction to squash for all (5 – 6 years, 7 – 17 years, adult beginners). Iniciación al squash para todos (5-6 años, 7-17 años, adultos principiantes). Entdeckung und Einführung in den Squashsport für alle (5 – 6 Jahre, 7 – 17 Jahre, erwachsene Anfänger).

