Village médiéval Parc des Sources de Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie, 16 septembre 2023, Roissy-en-Brie.

Village médiéval Samedi 16 septembre, 10h00 Parc des Sources de Roissy-en-Brie

Village médiéval

Plongez dans l’Histoire vivante lors des Journées Européennes du Patrimoine à Roissy-en-Brie !

Cette année, le thème est le « Patrimoine vivant », mettant en lumière les savoir-faire et traditions transmis de génération en génération. Rejoignez-nous pour découvrir un campement médiéval reconstitué au cœur de notre ville. Rencontrez des artisans passionnés perpétuant des techniques ancestrales : cuisine médiévale, forge, teinture, calligraphie, et plus encore !

️ Un marché artisanal vous réserve des trésors uniques et authentiques. Ne manquez pas cette occasion exceptionnelle !

Date: samedi 16 septembre 2023

Horaire: de 10h à 18h

Lieu: Parc des Sources

Revêtez vos plus belles parures d’époque et rejoignez-nous pour célébrer ensemble le Patrimoine Vivant. Restez à l’affût du programme qui sera annoncé sur cette page quelques semaines avant l’événement.

Venez déguisés pour l’occasion !

Parc des Sources de Roissy-en-Brie Rue Pasteur 77680 Roissy-en-Brie Roissy-en-Brie 77680 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 43 13 00 https://www.roissyenbrie77.fr https://www.facebook.com/roissyenbrie Le parc des Sources de Roissy-en-Brie est un espace vert situé dans le centre-ville, proche du centre culturel de la Ferme d’Ayau. Il est traversé par le Morbras. C’est un lieu de promenade et de détente.

Afin de célébrer et de mettre en valeur cette richesse culturelle, la ville de Roissy-en-Brie vous propose de plonger dans l’atmosphère d’un village médiéval reconstitué. Au cœur de ce village, vous trouverez des artisans passionnés par les techniques traditionnelles, vous assisterez à la présentation et la démonstration d’ateliers : cuisine médiévale, présentation d’armement, forge, fonderie d’étain, teinture, passementerie, frappe de monnaies, calligraphie, fabrication de bougies…

Un marché artisanal offrira également l’opportunité de dénicher des trésors uniques. Gare RER (ligne E) – Parking de la gare ou de la ferme d’Ayau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©La Maisnie des Griffons