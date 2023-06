Danse « En corps » Parc des Sévines – Gennevilliers Gennevilliers, 8 juillet 2023, Gennevilliers.

Danse « En corps » 8 – 29 juillet, les samedis Parc des Sévines – Gennevilliers Entrée libre

Une performance artistique à la croisée de la danse et du sport. Une troupe de danseurs, farfelus et surprenants, mettent à l’honneur le sport et le mouvement, par le biais de chorégraphies et d’une mise en scène audacieuses.

A l’issue de la représentation, les artistes invitent le public à s’initier au mouvement à travers un atelier ludique, à la recherche de son propre mouvement instinctif et créatif.

Parc des Sévines – Gennevilliers 282 avenue Laurent Cély 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France Au Parc des Sévines, la ville de Gennevilliers y propose différentes animations sportives et culturelles. RER C, pas de parking mais possibilité de se garer dans l'avenue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:30:00+02:00 – 2023-07-08T16:30:00+02:00

2023-07-29T15:30:00+02:00 – 2023-07-29T16:30:00+02:00

©Nicolas Fagot