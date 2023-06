« Little garden » – temps fort Play mobile Parc des Sarments Châtillon, 24 juin 2023, Châtillon.

« Little garden » – temps fort Play mobile Samedi 24 juin, 17h00 Parc des Sarments Réservation conseillée – certains spectacles étant en jauge limitée

Little Garden est une petite fenêtre ouverte sur une jungle méconnue. Une parade nuptiale jonglée, une démonstration de force brute, bruyante et bestiale. Une invitation à stimuler l’imagination de chacun. Une ode à la vie, tout bêtement. Comme les saumons qui remontent le courant pour aller s’accoupler au péril de leur propre vie, une créature entre sur scène, balles à la main, pour chercher et choisir sa compagne. Approchez et observez ce spécimen rare et insolite de jongleur-animal à la saison des amours.

Parc des Sarments Allée Georges Pompidou 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@theatreachatillon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0155480690 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreachatillon.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}] https://www.theatreachatillon.com/accueil/focus-contenu/temps-fort-play-mobile

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T17:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:30:00+02:00

