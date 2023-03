Spectacle musical « CoraSon » par la compagnie Les Rustines de l’ange Parc des Sarments Châtillon Catégories d’Évènement: Châtillon

Spectacle musical « CoraSon » par la compagnie Les Rustines de l’ange Parc des Sarments, 3 juin 2023, Châtillon. Spectacle musical « CoraSon » par la compagnie Les Rustines de l’ange Samedi 3 juin, 17h30 Parc des Sarments Entrée libre CoraSon c’est avant tout la force du chœur, 9 hommes et femmes se déplaçant dans un même élan, ne faisant qu’un dans leur intention ; celle de prendre le risque du don. La musique donne le chemin à suivre pour entrer avec eux dans ce généreux partage. La spatialisation participe à créer une bulle sonore, au sein de laquelle se trouve le public… le chœur s’agrandit ! Il palpite !

Voyageurs intemporels et tour à tour chanteurs, accordéonistes, percussionnistes, ils s’engagent corporellement dans un rituel généreux et joyeux. Parc des Sarments Allée Antoine Watteau 92320 Châtillon Châtillon 92320 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 57 78 16 Jardin public Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

