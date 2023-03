Initiation à l’escalade au Parc de Bourmont Parc des Roches Bourmont Catégories d’Évènement: Bourmont

Initiation à l’escalade au Parc de Bourmont Parc des Roches, 3 juin 2023, Bourmont. Initiation à l’escalade au Parc de Bourmont Samedi 3 juin, 14h00 Parc des Roches Initiation à l’escalade pour enfants et adultes avec l’association « Escal à donf » de Contrexéville .

Prêt du matériel et des chaussures. Parc des Roches Parc des Roches, Bourmont, Haute-Marne, Grand Est Bourmont 52150 Haute-Marne Grand Est 03 25 01 16 46 Situé en contrebas de la promenade du Côna, ce parc a été classé en 2009 au titre de la loi sur les sites. Il témoigne du goût du pittoresque qui joue ici avec les failles d’une falaise calcaire. À ses pieds, un ensemble de constructions en pierre sèche invente un paysage poétique ouvert sur la vallée de la Meuse. Visites guidées sur réservation au 03 25 01 03 17, joel.renard40@orange.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00 ©SHAB

