Marché de Noël – Du 6 au 10 décembre Parc des Ramiers Blagnac, 6 décembre 2023, Blagnac.

Marché de Noël – Du 6 au 10 décembre 6 – 10 décembre Parc des Ramiers Renseignements

Le traditionnel marché de Noël se déroulera du mercredi 6 au dimanche 10 décembre dans le parc des Ramiers.

| Du vendredi au dimanche ne manquez pas les Iréels et leur univers enchanteur

https://youtu.be/D7SafcjkjF0

le vendredi 8 décembre de 18h30 à 20h30,

le samedi 9 décembre de 15h30 à 17h30 et de 19h30 à 21h30

le dimanche 10 décembre de 14h30 à 16h30 et de 17h30 à 19h30

Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.mairie-blagnac.fr/feerie-de-noel-au-parc-des-ramiers »}] [{« data »: {« author »: « Cie / CRu00c9ATURE – Lou BROQUIN », « cache_age »: 86400, « description »: « Cru00e9ation 2013nTout publicnPerformance pour 15 personnages hybridesndans 12 univers plastiques singuliersnnConception / Mise en scu00e8ne : Lou BroquinnAvec (en alternance) : Antoine Bersoux, Ludovic Beyt, Odile Brisset, Emilie Broquin, Ysu00e9 Broquin, Isabelle Buttigieg, Richard Galbe-Delord, Nathalie Hauwelle, Nora Jonquet, Fanny Journaut, Julien Le Cuziat, Kaf Malu00e8re, Corinne Mariotto, Amandine Meneau, Charlotte Presseq, Claude Sanchez, Mu00e9lanie Spettel.nnMasques / Marionnettes / Du00e9cors / Costumes : Lou Broquin, Odile Brisset et Michel BroquinnAssistu00e9s de : Amandine Meneau, Emilie Broquin, Ludovic Beyt et Charlotte PresseqnConstruction / Lumiu00e8re : Guillaume HerrmannnnAdministration de production : Marie ReculonnCommunication et mu00e9diation culturelle : Agathe NivetnnSpectacle sans paroles / Campement ou du00e9ambulation de 3 u00e0 15 personnagesnUn spectacle co-produit par la Mairie de Toulouse.nn2018 : Prix FETEN2018 u00e0 la Feria Europea de Artes Escu00e9nicas para Niu00f1os y Niu00f1as de Giju00f3n en Espagne, pour le meilleur spectacle dans un espace non conventionneln2017 :n- DRAC du2019or du meilleur spectacle tout public u00e0 la Fira de Titelles de Lleidan – Prix du meilleur spectacle de la feria Del Parque de las Marionetas de Zaragoza en Espagnen – 100u00e8me repru00e9sentation en du00e9cembre au Monastu00e8re de San Juan de Burgos en Espagnenn »Les Irru00e9els sont nu00e9s de lu2019envie de cu00e9lu00e9brer les mondes intimes que nous abritons.nnProposer un moment fait de simplicitu00e9, du2019authenticitu00e9 et du2019u00e9motions, ou00f9 chacun peut vivre une rencontre unique et singuliu00e8re.nOffrir au public la possibilitu00e9 de poser un regard tendre et bienveillant sur le monde qui nous entoure, en prenant le temps de se reconnecter u00e0 lu2019essentiel, lu2019amour, la mort, lu2019enfance, les liens qui nous unissent les uns aux autresu2026nRu00e9veiller des sensations endormies, questionner sur notre relation u00e0 la vie, interpeller sur ces toutes petites choses que lu2019on ne voit plus.nnLes Irru00e9els sont des guides doux et pou00e9tiques qui invitent chacun u00e0 lu2019introspection. »nnLou BROQUINnnLes Irru00e9els forment un peuple parallu00e8le aux humains, on ne sait su2019il su2019agit du2019une civilisation millu00e9naire, du2019une tribu futuriste ou du2019une espu00e8ce mu00e9connue. nnVivent-ils u00e0 nos cu00f4tu00e9s depuis toujours sans que nous puissions les rencontrer? Sont-ils lu2019image hybride de notre mutation u00e0 venir?nnLeurs occupations sont des espoirs tendus vers le monde qui nous entoure. Comme la Dorloteuse du2019Enfance qui nous ouvre la porte sur notre insouciance passu00e9e, lu2019Accompagnateur du2019Absents qui nous relie u00e0 nos disparus, la Ru00e9chauffeuse du2019Hivers qui cajole nos moments de tristesse ou la Raccommodeuse de Cu0153ur qui ru00e9pare nos amours, chacun du2019entre eux travaille pour la ru00eaverie et les u00e9tats de lu2019u00eatre.nnDans un campement de douze cabanes, Les Irru00e9els u00e9voluent dans des univers plastiques forts et singuliers.nCette performance sans parole se loge au cu0153ur de la ville et du quotidien de chacun, proposant un moment suspendu entre imaginaire et questionnement, pour nous relier u00e0 nous-mu00eames. », « type »: « video », « title »: « LES IRRu00c9ELS – Cie / CRu00c9ATURE – Lou BROQUIN », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/D7SafcjkjF0/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=D7SafcjkjF0 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfpFY25ko_uOaV8VpiTwRqw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/D7SafcjkjF0 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T21:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T21:00:00+01:00

marché Noël