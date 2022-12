Animations en famille à la piscine des Ramiers – Du 19 au 24 décembre Parc des Ramiers Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Animations en famille à la piscine des Ramiers – Du 19 au 24 décembre Parc des Ramiers, 19 décembre 2022, Blagnac. Animations en famille à la piscine des Ramiers – Du 19 au 24 décembre 19 – 24 décembre Parc des Ramiers

Renseignements

Animations pour les 3-12 ans à la piscine Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Animations à faire en famille : jeux, énigmes à découvrir lors de parcours aquatique, dégustation de gourmandises. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-19T15:00:00+01:00

2022-12-24T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Parc des Ramiers Adresse 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Ville Blagnac Age minimum 3 Age maximum 12 lieuville Parc des Ramiers Blagnac Departement Haute-Garonne

Parc des Ramiers Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Animations en famille à la piscine des Ramiers – Du 19 au 24 décembre Parc des Ramiers 2022-12-19 was last modified: by Animations en famille à la piscine des Ramiers – Du 19 au 24 décembre Parc des Ramiers Parc des Ramiers 19 décembre 2022 Blagnac Parc des Ramiers Blagnac

Blagnac Haute-Garonne