Marché de Noël, toujours magique ! – Du 30 novembre au 4 décembre 30 novembre – 4 décembre Parc des Ramiers

Le marché de Noël se déploie dans le parc des Ramiers. Avec ses soixante-quinze chalets d’artisans et créateurs, l’ambiance sera féérique.

Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

Quelques semaines avant les fêtes, c’est le lieu idéal pour trouver des idées de cadeaux originales. Sur place, soixante-quinze artisans, créateurs et producteurs ont installé leurs « trésors ». Autant de merveilles pour les yeux mais aussi pour les palais ! Découverte gastronomique, artisanat d’art… profitez de l’ambiance et des produits de qualité proposés par les exposants et de la possibilité de se restaurer sur place.

Le marché, c’est aussi un espace ludique. Durant les cinq jours, spectacles, parades et fanfares illumineront les allées avec des animations spectaculaires pour des moments magiques.

Plusieurs chorales blagnacaises prêteront leurs voix pour enchanter la fête. Un concert de gospel ajoutera une touche de magie supplémentaire.

Le marché de Noël, c’est enfin un panel d’animations à découvrir : balade à dos d’âne, studio photo, réalisation d’une fresque participative pour fixer vos souhaits, simulation de ski…

Le père Noël sera présent au marché tous les jours et sa boîte aux lettres aussi ! A la fermeture du marché, elle sera installée place Jean-Louis Puig.

L’association des commerçants, Blagnac mon commerce, organise son jeu concours : la vitrine de Noël. Estimez le montant de la vitrine proposée par de nombreuses enseignes locales le jeudi 1er décembre de 15 à 20 h et remportez-là !

Déclaré éco-manifestation, cet événement respecte les principes de l’agenda 21 local à travers plusieurs axes : incitation à l’usage des transports en commun ou doux (création d’un parking à vélo), utilisation de vaisselles consignées, gestion des déchets pour tendre vers le zéro déchet…

De plus, aucun programme papier ne sera imprimé : il est en ligne et sera affiché à l’entrée du site. Soit une économie de 12.000 feuilles A4, l’équivalent d’un arbre et demi !

Ouvert du mercredi 30 novembre au dimanche 4 décembre. Entrée libre.



