Présentation des métiers de l’aéronautique – Mardi 22 novembre Parc des Ramiers Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Présentation des métiers de l’aéronautique – Mardi 22 novembre Parc des Ramiers, 22 novembre 2022, Blagnac. Présentation des métiers de l’aéronautique – Mardi 22 novembre Mardi 22 novembre, 09h00 Parc des Ramiers

Sur inscription

Le Pôle emploi de Blagnac et la maison de l’emploi vous proposent de participer à 5 conférences sur les métiers de l’aéronautique Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Plusieurs choix possibles Au programme : – 9h30-10h15 : l’intérim dans l’aéronautique, pour débuter dans ce secteur : Randstad et Adéquat

– 10h30-11h : les métiers peinture avion : Groupe Satys

– 11h-11h30 : les métiers du spatial : Thalès Alenia space

– 11h30-12h : les métiers de la production/Logistique : Groupe Daher aérospace

– 12h-12h30 : les métiers supports techniques : Groupe AAA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T09:00:00+01:00

2022-11-22T13:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Parc des Ramiers Adresse 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Parc des Ramiers Blagnac Departement Haute-Garonne

Parc des Ramiers Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Présentation des métiers de l’aéronautique – Mardi 22 novembre Parc des Ramiers 2022-11-22 was last modified: by Présentation des métiers de l’aéronautique – Mardi 22 novembre Parc des Ramiers Parc des Ramiers 22 novembre 2022 Blagnac Parc des Ramiers Blagnac

Blagnac Haute-Garonne