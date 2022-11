Avis aux collectionneurs : Cartomania revient ! – Dimanche 20 novembre Parc des Ramiers Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Le club des cartophiles de Midi Pyrénées-Blagnac organise sa traditionnelle bourse toutes collections intitulée Cartomania Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie En complément de la bourse, l’association organise également une exposition de reproduction de cartes postales sur la ville à travers son histoire, Blagnac au fil du temps. Pour rappel, l’association présidée par Jean-Claude Magné regroupe des collectionneurs de cartes postales et de documents anciens. Entrée : 2 euros. Gratuit pour les étudiants et les enfants.

