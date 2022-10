Blagnac Culture Geek – Les 29 et 30 octobre Parc des Ramiers Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

A l’occasion de la seconde édition du Blagnac Culture Geek, retrouvez la Médialudo à la salle polyvalente des Ramiers pour deux journées dédiées au cosplay et à la culture Geek. Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Samedi 29 octobre Jeux vidéo libre-accès (10h-14h)

Des danses endiablées de « Just dance 2022 » aux courses effrénées de « Runbow », laissez-vous tenter par un moment de jeu vidéo seul(e) ou entre ami(e)s, et faites-vous plaisir ! Quizz (11h-12h)

Dès samedi matin, venez tester votre culture « vidéoludique » en vous mesurant au Quizz du BCG ! De nombreuses questions à choix multiple vous attendent, avec un lot à remporter pour le meilleur score d’entre vous. Tournoi (15h-17h)

Jusqu’à 32 participant.e.s pourront s’affronter sur la Nintendo Switch afin de prouver leur valeur, Joycon en main !

Inscription nécessaire à partir de 10h.

Tournoi ouvert à partir de 10 ans. Mario Home Tour (18h-19h)

A vos karts, prêts, partez… « Mario Kart Live: Home Circuit » débarque à toute vitesse à l’occasion du BCG ! Laissez libre cours à votre imagination et créez vos propres courses dans le monde réel, puis pilotez votre kart télécommandé depuis la Nintendo Switch Lite, en arrosez vos adversaires de carapaces virtuelles ! Pixel Art en continu samedi & dimanche

Venez réaliser des modèles d’œuvres d’art en pixel, à l’aide de petites pièces de Lego ! De nombreux univers et personnages vous attendent, des Avengers à Harry Potter, en passant par Fortnite… A vos briques ! Dimanche 30 octobre Jeu de piste (tout au long de la journée)

Sans inscription

Participez à un jeu de piste inspiré des romans Steam Sailors d’Ellie S. Green, et tentez, indice après indice, d’atteindre la cité perdue des Alchimistes ! Atelier BD (10h30)

Sans inscription

Laissez parler votre créativité et créez votre BD avec Goof ! Remise des prix (13h30)

Sans inscription

Annonce des trois lauréats du concours de dessin organisé par la Médialudo et remise des prix. Séance de dédicaces (14h)

Sans inscription

Découvrez les romans de Maxime Fontaine et Ellie S. Green, ainsi que les mangas de Caly et repartez avec une jolie dédicace ! Atelier manga (16h)

Inscriptions à l’espace café manga, dès samedi

Réalisez un personnage en tenu traditionnelle japonaise avec Caly

