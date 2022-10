Braderie automne-hiver – Les 22 et 23 octobre Parc des Ramiers Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Organisé par l’association Blagnac braderie, cet événement propose aux particuliers d’acheter à petits prix des articles d’occasion : vêtements, jouets, articles de puériculture, livres… Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Pour les personnes souhaitant vendre des articles : prise de rendez-vous par téléphone au 06 20 09 23 64. Ouverture des inscriptions jusqu’à épuisement des créneaux, de 9 à 12h et de 14 à 18h. Dans la salle des fêtes des Ramiers et son chapiteau voisin.

