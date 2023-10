Cet évènement est passé Cinéma plein air : « Une belle équipe » – Vendredi 19 août Parc des Ramiers Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Cinéma plein air : « Une belle équipe » – Vendredi 19 août Parc des Ramiers Blagnac, 19 août 2022, Blagnac. Cinéma plein air : « Une belle équipe » – Vendredi 19 août Vendredi 19 août 2022, 22h00 Parc des Ramiers Renseignements Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fi n de la saison. Afi n de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour fi nir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté… DURÉE : 1H35 – TOUT PUBLIC Parc des Ramiers 2 Rue Félix Debax, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://fr.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/003843938e76bba6ea65d »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

