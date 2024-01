Salon Your Future Parc des Princes Paris, vendredi 19 janvier 2024.

Salon Your Future Salon Your Future 19 et 20 janvier Parc des Princes sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T09:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T09:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

Pour cette 5e édition, lycéens, étudiants, jeunes diplômés, écoles & entreprises sont réunis pour vivre 2 journées hors du commun. En une journée, le lycéen pourra trouver sa formation, se faire coacher et rencontrer son 1er réseau professionnel. Pour les diplômés et étudiants ce sera l’occasion de trouver un stage, une alternance ou un 1er emploi.

Les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur (Universités, écoles, BTS, CFA…) interviennent sur des thématiques diverses via des conférences, des masterclass et des plateaux TV diffusés en live. Elles auront des espaces et des moments dédiés pour faire naître des collaborations & des partenariats inédits autour d’échanges et moments conviviaux comme l’afterwork ou la soirée officielle.

Vous l’aurez compris, l’objectif est simple : créer des opportunités pour les jeunes, créer un futur ! Tout cela en étant dans une atmosphère inspirante et chaleureuse au cœur d’un lieu historique & sportif.

Originalité de cet événement :vous pourrez assister à des conférences, des masterclass et des interviews d’entreprises. Également à votre disposition, un espace coaching qui pourra vous permettre de travailler la rédaction de CV, préparations aux entretiens, présentation, photo…

Parc des Princes 24 Rue du Commandant Guilbaud, 75016 Paris Paris 75016 Quartier d'Auteuil Île-de-France