Fresque Street art participative Parc des Poteries Strasbourg, 17 septembre 2023, Strasbourg.

Fresque Street art participative Dimanche 17 septembre, 10h00 Parc des Poteries

Venez découvrir la fresque des » 4 saisons » du parc des Poteries et apprenez à graffer pour laisser votre trace dans le quartier !

La fresque est composée de 4 parties : l’hiver, le printemps et l’été qui ont déjà été réalisés dans le cadre du projet « Les 4 saisons » du quartier, et la partie automne qui doit encore être graffée.

L’atelier démarre à 10h avec la réalisation des croquis papier sur la thématique de l’automne.

Pause libre de 12h30 à 14h

Atelier graff à partir de 14h

Spectacle en musique à 16h

Bonne humeur et partage seront au rendez-vous !

Pour toute question contactez Stéphania Benamor au 06 89 08 86 24

Parc des Poteries Avenue François Mitterrand 67000 Strasbourg Strasbourg 67201 Poteries Bas-Rhin Grand Est Le quartier des Poteries est un quartier récent à l’ouest de Strasbourg. Le paysage a été au cœur de sa conception et il se dessine autour du parc en son centre. Le parc des Poteries, conçu par le paysagiste Edaw Jarvis, est le véritable poumon vert de ce nouveau secteur. En bordure se trouve le quartier du Hohberg qui créé une continuité vers Koenigshoffen et son Parc Naturel Urbain.

Le territoire de Cronenbourg-Hautepierre-Poteries-Hohberg-Forges recèle d’espaces publics à caractère naturel variés, riches en biodiversité, qui constituent de véritables atouts pour le territoire en terme de qualité paysagère, de confort de vie, de santé publique et de cohésion sociale. Pour autant, un grand nombre de ces espaces sont encore méconnus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Véronique Jacob-Bohn