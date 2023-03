Table-ronde : George Sand, écolo ? Parc des Parelles Crevant Catégories d’Évènement: Crevant

Indre

Table-ronde : George Sand, écolo ? Parc des Parelles, 3 juin 2023, Crevant. Table-ronde : George Sand, écolo ? Samedi 3 juin, 15h00 Parc des Parelles Entrée libre Table-ronde par Danielle Bahiaoui (Amis de George Sand), Pascale Aurais-Jonchère (Université Clermont Auvergne), Martine Watrelot (ENS Lyon) et Carole Rivière (Université de Limoges).

Cette table-ronde est organisée en lien avec l’exposition « George Sand, écolo ? » qui a lieu du 1er avril au 3 septembre au musée George Sand et de la Vallée Noire à La Châtre, qui interroge le rapport spécifique de George Sand à la nature. Parc des Parelles Le Petit Fommier 36140 Crevant Crevant 36140 Indre Centre-Val de Loire https://www.parcdesparelles.fr/ Le Parc des Parelles est une destination secrète qui dévoile une nature sauvage, presque magique. La végétation a repris ses droits sur cette ancienne carrière de granit. Le Parc vous invite à goûter à la tranquillité d’un bois, d’une clairière dans ce site remarquable parsemé de blocs de granit géants tapissés de mousse et traversé de ruisseaux. Ce lieu inspira George Sand pour son roman Nanon : “Une oasis de granit et de verdure, un labyrinthe où tout était refuge et mystère”. En son cœur, un amphithéâtre de verdure s’anime l’été de spectacles contés et musicaux. Classé “Espace Naturel Sensible”, les dix micro-paysages composant le parc des Parelles offrent aux visiteurs une palette de paysages typiques du Berry, en limite du Limousin. Un parking gratuit est à votre disposition. Coordonnées GPS : N 46° 27.554 | E 001° 56229 | Altitude 360 m. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00 © Claude-Olivier Darré

Détails Catégories d’Évènement: Crevant, Indre Autres Lieu Parc des Parelles Adresse Le Petit Fommier 36140 Crevant Ville Crevant Departement Indre Lieu Ville Parc des Parelles Crevant

Parc des Parelles Crevant Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crevant/

Table-ronde : George Sand, écolo ? Parc des Parelles 2023-06-03 was last modified: by Table-ronde : George Sand, écolo ? Parc des Parelles Parc des Parelles 3 juin 2023 Crevant Parc des Parelles Crevant

Crevant Indre