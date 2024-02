PARC DES NAUDIERES – HAUTE SAISON PARC DES NAUDIERES Sautron, dimanche 30 juin 2024.

PARC DES NAUDIERES – HAUTE SAISONBillet non daté valable 1 jour du 1er juillet au 31 aout 2024.Depuis son rachat en 2020, le parc d’attractions historique des Naudières, situé à Sautron (44480) à moins de 10 minutes de Nantes, poursuit sa rénovation pour cette nouvelle saison.Cette année, envolez-vous à bord de nos chaises volantes pour des frissons garantis, profitez de notre nouveau spectacle “Unofficial show” pour des éclats de rire, tentez la traversée de notre pont suspendu pour des sensations vertigineuses et dévalez notre grand Slide dans l’Aquazone, pour le plus grand plaisir de toute la famille !!!Découvrez ou re-découvrez nos univers d’adrénaline, d’exploration, d’escalade, de grimpe, notre mini-ferme éducative, et bien sûr la plage Nantaise : une plage de sable blanc située dans la zone aquatique du parc.Les Naudières, c’est aussi une restauration de qualité pour tous avec le partenariat de producteurs locaux, une boutique souvenir et une équipe dynamique à votre service.Venez découvrir un parc entièrement rénové qui s’adresse à toute la famille avec 6 grands univers.

Tarif : 17.00 – 18.50 euros.

Début : 2024-07-01 à 00:00

PARC DES NAUDIERES 1 ROUTE DES NAUDIERES 44880 Sautron 44