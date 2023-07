Les siestes musicales parc des marmousets – Chemin des Marmousets La Queue-en-Brie Catégories d’Évènement: La Queue-en-Brie

Les siestes musicales

Dimanche 17 septembre, 14h00

parc des marmousets – Chemin des Marmousets

Accès libre

L'ensemble musical RIFT de la compagnie Sabdag vous invite à un voyage immobile au coeur du parc des Marmousets, à l'entrée de la forêt Notre Dame. Le public, mis en condition dans des transats, rêve aux images provoquées par la musique. Le set joue sur l'alchimie des sons concoctés par des instruments à vent : clarinette basse, saxophone baryton, flûtes indiennes bansuri et orgue à bouche du Laos. Les compositions, le jeu des timbres et les différentes matières sonores, alternants moments dou, hypnotiques ou planants, laissent aussi leur place aux mots, qui viennent compléter l'imaginaire du public pour un voyage total… Un voyage sous les arbres pour se laisser emporter vers d'autres forêts au grès de son imaginaire.

La Queue-en-Brie, Val-de-Marne

