MARCHÉ SEMI-NOCTURNE AUX SAVEURS DU TERROIR Parc des loisirs de Vaux Ambrières-les-Vallées, 6 juillet 2023, Ambrières-les-Vallées.

Ambrières-les-Vallées,Mayenne

Marché semi-nocturne, à Ambrières les Vallées : producteurs, artisans, créateurs vous proposent leurs spécialités..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 21:00:00. .

Parc des loisirs de Vaux

Ambrières-les-Vallées 53300 Mayenne Pays de la Loire



Semi-night market in Ambrières les Vallées: producers, craftsmen and designers offer their specialities.

Mercado seminocturno en Ambrières les Vallées: productores, artesanos y diseñadores ofrecen sus especialidades.

Halbnächtlicher Markt, in Ambrières les Vallées: Produzenten, Handwerker und Designer bieten ihre Spezialitäten an.

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire