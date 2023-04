Expo véhicules anciens et de collections Parc des loisirs Corbas Corbas Catégories d’évènement: Corbas

Expo véhicules anciens et de collections Parc des loisirs Corbas, 14 mai 2023, Corbas. Expo véhicules anciens et de collections Dimanche 14 mai, 09h00 Parc des loisirs Corbas Entrée libre Exposition de véhicules anciens et de collections organisée par le Gang des Lyonnaises

Au programme :

-​ Buvette / Restauration

-​ Animations / Jeux pour enfants

-​ Visite guidée musée de l’aviation

Parc des loisirs Corbas 370 rue nungesser 69960 Corbas Corbas 69960 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 80 31 64 64

2023-05-14T09:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

