Sortie nature : 15ème édition de la nuit de la chouette Samedi 4 mars, 17h30 Parc des lices, Toulon

Rejoignez-nous à l’occasion de la nuit de la chouette pour essayer d’observer ces rapaces nocturnes et surtout en apprendre plus sur ces oiseaux discrets.

Chaque mois, la ville de Toulon et la LPO PACA mettent à l’honneur la biodiversité urbaine à l’occasion de sortie nature gratuites et ouvertes à tous.

En mars, rejoignez-nous à l’occasion de la nuit de la chouette pour essayer d’observer ces rapaces nocturnes et surtout en apprendre plus sur ces oiseaux discrets. Nous apprendrons à faire la différence entre chouette et hibou, différencier leurs cris et surtout découvrir comment peut-on les protéger.

Depuis maintenant plus de 25 ans, la LPO et la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, les associations de protection de la faune et flore organisent cet événement exceptionnel, pour connaître les chouettes et hiboux mais également leurs compagnons de la vie nocturne.

Du matériel optique pourra être prêté pour faciliter l’observation.

Ces sorties sont assurées par une animatrice de la LPO PACA.

La réservation est obligatoire auprès de : celestine.robert@lpo.fr

Toutes nos animations sont soumises aux conditions météorologiques.



