UFOLIDAY – parc des libertés Parc des Libertés Avignon, 10 juillet 2023, Avignon.

UFOLIDAY – parc des libertés 10 – 15 juillet Parc des Libertés 60 EUROS

Séjour sport et audiovisuel afin d’alier sport et culure.

Le séjour propose un double acitivité tournée principalement sur les activités phyqiues et sportives nous permettrons aux enfants ed decouvire le monde audioviseul pat le bais d’alier de découvert photos et video. ces atliers pourons ce faire soit sur les sites d’acitivé physique soit dédié à l’apprentissage de l’utilaiton des outils digiteaux.

l’objectif etant que les enfants découvrent des activités sportives et ludique tout en ayant la possiblité de créer un support numérique e souvenir.

ce coté audiovisuel poura égaement dévelipper locté artistique du séjours peremattant de develipper la créativité des bénéficaire.

Parc des Libertés 4682 Rte de L’Islon – île de la Barthelasse Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0633227284 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-15T00:00:00+02:00 – 2023-07-15T12:00:00+02:00

SPORT LOISIR Audiovisuel

ZINEBE HADDAOUI