Images vagabondes – séjours audiovisuels itinérants
10 – 14 juillet
Parc des Libertés, Avignon

Sur inscription

Nous avons constaté lors des actions et des ateliers que nous proposons que l'audiovisuel ne touche que trop peu de filles. C'est pourquoi, l'association souhaite rendre possible cet usage de l'audiovisuel en mettant les jeunes filles en confiance. L'idée est d'avoir un réel impact sur l'expérience de ces jeunes filles vis-à -vis de la confiance en elle, de la mobilité, et des compétences psychosociales qu'elles vont développer. En formant une équipe de tournage, elles seront confrontées au travail d'équipe, à la coordination, à l'entrée en contact, et à développer des compétences techniques telles que les techniciens audiovisuels. Ce projet pédagogique s'inscrit ainsi dans la mobilité et les arts audiovisuels. La mobilité se définit par la découverte des richesses de différentes régions de France.

