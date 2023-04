Chasse aux oeufs Parc des Jardins Bas, 8 avril 2023, Moulins.

Pour célébrer les vacances de Pâques. Participez à une chasse aux oeufs dans les jardins bas de Moulins et à une foire aux livres neufs jeunesse pour soutenir une Solidarité sans Frontière..

2023-04-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-08 . EUR.

Parc des Jardins Bas rue du Vert-Galant

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate the Easter vacations. Participate in an egg hunt in the lower gardens of Moulins and a new children’s book fair to support Solidarité sans Frontière.

Para celebrar las vacaciones de Pascua. Participe en una búsqueda de huevos en los jardines inferiores de Moulins y en una nueva feria del libro infantil en apoyo de Solidarité sans Frontière.

Zur Feier der Osterferien. Nehmen Sie an einer Eiersuche in den niedrigen Gärten von Moulins und an einer Messe für neue Jugendbücher teil, um eine grenzenlose Solidarität zu unterstützen.

Mise à jour le 2023-03-31 par Office du tourisme de Moulins & sa région