Visite du parc des Îles de Vermenton Parc des Îles, 2 juin 2023, Vermenton.

Visite du parc des Îles de Vermenton 2 – 4 juin Parc des Îles Entrée libre

Ce magnifique parc est mis gratuitement à la disposition des vermentonnais et visiteurs pour les promenades, la pêche, pour jouer aux boules et pique-niquer. Son vieux moulin fait l’objet d’un grand projet de restauration et de mise en valeur pour lui redonner vie et la place qu’il mérite. La passe à poisson installée par VNF (Voies Navigables de France) en décembre 2020 est un objet de curiosité. La biodiversité y est préservée.

Parc des Îles 89270 Vermenton Vermenton 89270 Vermenton Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386815001 http://www.vermenton.fr Ce magnifique parc est mis gratuitement à la disposition des vermentonnais et visiteurs pour promenades, la pêche, pour jouer aux boules et pique niquer. Son vieux moulin est l’objet d’un grand projet de restauration et de mise en valeur pour lui redonner vie et la place qu’il mérite. La passe à poisson installée par VNF (Voies Navigables de France) en décembre 2020 est un objet de curiosité. La biodiversité y est préservée (tonte et la taille raisonnée) merci d’y contribuer en repartant avec vos déchets ou en utilisant les bacs de tri sélectif. Accès libre. Parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00

