Le Monde merveilleux des enfants Parc des Haras Villeneuve-sur-Lot, 8 juillet 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Villeneuve-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Après-midi festive et gratuite pour les enfants de 1 à 12 ans avec structures gonflables, jeux en bois, balades à poney, maquillage, tatouages à paillettes, mini-ferme…

Coin tout petits de 1 à 4 ans et concert interactif à 17h..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 18:30:00. EUR.

Parc des Haras Rue des Haras

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Free, festive afternoon for children aged 1 to 12 with inflatables, wooden games, pony rides, face painting, glitter tattoos, mini-farm…

Toddler corner for 1-4 year-olds and interactive concert at 5pm.

Tarde festiva gratuita para niños de 1 a 12 años, con castillos hinchables, juegos de madera, paseos en poni, pintura de caras, tatuajes de purpurina, minigranja…

Rincón infantil para niños de 1 a 4 años y concierto interactivo a las 17:00.

Kostenloser Festnachmittag für Kinder von 1 bis 12 Jahren mit Hüpfburgen, Holzspielen, Ponyreiten, Schminken, Glitzertattoos, Mini-Bauernhof…

Kleinkinderecke für 1- bis 4-Jährige und interaktives Konzert um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47